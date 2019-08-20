Звезда "Игры престолов" нарядилась ради мужа в платье его бывшей

Известная по роле Сансы Старк в "Игре Престолов" Софи Тернер сделала необычный подарок своему мужу Джо Джонас. На день рождения музыканта актриса нарядилась в платье его бывшей пассии - Тэйлор Свифт, пишет Daily Mail.
Торжество проходило в Нью-Йорке в пятницу, 16 августа. На Тернер было черное асимметричное платье французского дизайнера Александра Вoтье с глубоким декольте и высоким вырезом. Точно такое же было на Тейлор Свифт в 2016 году, когда она пришла на вечеринку после церемонии вручения премии "Оскар".
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