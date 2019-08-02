"Не по дням, а по часам": Виктория Боня стремительно теряет вес

Светская львица тщательно следит за своим внешним видом. В жизни знаменитости нет места вредным привычкам, зато есть правильное питание и постоянные занятия спортом.
По словам Виктории Бони, любопытные поклонники часто спрашивают ее о весе. Светская львица решила наконец раскрыть тайну и записала видео из тренажерного зала. Ролик звезда опубликовала в Stories своего Instagram.
В кадре Виктория Боня встает на весы. После она показала результат взвешивания. Знаменитость явно довольна итогами проделанной работы.
"Худею не по дням, а по часам. 53 – все не так уж плохо", – сообщила Виктория Боня.
Интернет-обыватели похвалили знаменитость за упорство в достижении цели. Многие восхитились ее красотой. Однако нашлись и те, кто считает, что в погоне за идеалом Виктория Боня слишком уж увлеклась. Светскую львицу распекли за чрезмерную, по мнению завистников, худобу. Недоброжелатели отметили, что раньше Виктория выглядела лучше.
"Худенькая очень, надо поправиться", "Виктория, почему так сильно похудели?", "Вы хорошая, но худоба вам не идет", – цитирует подписчиков Виктории Бони Teleprogramma.pro.
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