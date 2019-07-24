"Цветы от любимого": Боня проговорилась о новом избраннике

Роскошные пионы и мурлыкающая от удовольствия Виктория Боня – такой снимок ждал подписчиков блога телеведущей в Instagram. Боня обожает эти цветы и, судя по подписи к снимку, того, кто их подарил.
"Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!!! #муррр", – написала Виктория.
Имени своего избранника Виктория Боня так и не раскрыла. До сих пор она только намекала на то, что снова не одинока. Но так прямо высказалась о своем возлюбленном впервые.
Виктория Боня была замужем один раз, за бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину-Летицию. После развода с предпринимателем девочка осталась с матерью, но и у отца гостит частенько.
После расставания со Смерфитом у Виктории Бони был роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Отношения длились недолго и завершились скандалом. После этого о романах телеведущей были только слухи и никаких конкретных имен, а сама звезда лишь недавно намекнула, что у нее появился бойфренд.
Недавно Виктория Боня выложила в микроблог видео с дочерью, катающейся верхом. Среди подписчиков нашлись критики, которые начали давать рекомендации по обучению верховой езде. Телезвезда отреагировала весьма жестко, заметив, что Анджелина сама может поучить кого угодно, как ездить на лошади.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Шлифану пилотку
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Как Пугачева так похудела?
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Что такое чистая любовь?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Верите в гадание по руке?
Отношения с двумя сестрами