"Цветы от любимого": Боня проговорилась о новом избраннике

Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущая показала поклонникам огромный букет цветов, отметив, что это подарок от любимого мужчины.

Роскошные пионы и мурлыкающая от удовольствия Виктория Боня – такой снимок ждал подписчиков блога телеведущей в Instagram. Боня обожает эти цветы и, судя по подписи к снимку, того, кто их подарил.

"Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!!! #муррр", – написала Виктория.

Имени своего избранника Виктория Боня так и не раскрыла. До сих пор она только намекала на то, что снова не одинока. Но так прямо высказалась о своем возлюбленном впервые.

Виктория Боня была замужем один раз, за бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину-Летицию. После развода с предпринимателем девочка осталась с матерью, но и у отца гостит частенько.

После расставания со Смерфитом у Виктории Бони был роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Отношения длились недолго и завершились скандалом. После этого о романах телеведущей были только слухи и никаких конкретных имен, а сама звезда лишь недавно намекнула, что у нее появился бойфренд.

Недавно Виктория Боня выложила в микроблог видео с дочерью, катающейся верхом. Среди подписчиков нашлись критики, которые начали давать рекомендации по обучению верховой езде. Телезвезда отреагировала весьма жестко, заметив, что Анджелина сама может поучить кого угодно, как ездить на лошади.