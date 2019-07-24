"Цветы от любимого": Боня проговорилась о новом избраннике

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 24 июля
Лента новостей
16:27
Госдума продолжит работать над ограничениями для пальмового масла
16:20
Разнимали всей студией: на ток-шоу Малахова произошла серьезная потасовка
15:59
Porche Macan: спортивный полет над городом
15:54
В Удмуртии в ДТП пострадал маленький ребенок
15:36
В деле о гибели группы Дятлова появилась неожиданная версия
15:24
В Башкирии мужчина зверски избил жену за отказ в сексе
15:17
"ЕР" ускорит принятие закона о "наливайках" в многоквартирных домах
15:03
В Москве впервые состоится фестиваль "Планета Балета"
14:50
Москвичка набросилась на водителя с битой посреди дороги
14:23
Названа цена за "тело" Зеленского
14:19
На Зеленского набросился гей с вилами
14:11
В Уфе пенсионерка пыталась выйти на улицу через балкон
13:45
Жгут костры ночью: разбившие лагерь бомжи терроризируют жителей Подмосковья
13:29
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
13:20
Под Москвой поймали серийного похитителя икон
12:54
Свалка в законе: кому выгодны мусорные проблемы
12:52
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
12:37
Жители Ленинградской области украли 8 тонн дизельного топлива
12:36
В Сколково представили проект "Цифровой транспорт"
12:27
Оголтелая пропаганда: скандалисту Джонсону припомнили плевки в Россию
12:24
Люди сходят с ума из-за удивительной оптической иллюзии
12:16
Невестка Пугачевой сняла Преснякова за необычным занятием (видео)
12:12
Дочь Николаева показала удивительные способности
12:05
Гвердцители рассказала о судьбе покинувшего родину сына
11:58
"Ребенок болен": актриса Гусева призналась в своем страхе
11:48
Как России выстоять в информационной войне
11:42
Народ жаждет нажиться на новой беременности Кейт Миддлтон
11:37
Кумира молодежи приговорили к 55 годам тюрьмы за жестокое убийство
11:20
На сотрудника МЧС завели уголовное дело после трагедии детском лагере в "Холдоми"
11:02
Мертвого Кобзона с того света втянули в скандал
11:02
Последние подробности о состоянии госпитализированной Чуриковой
10:36
Винокур рассказала о разводе и беременности
10:28
Главе МВД Латвии крепко досталось за любовь к Лепсу
10:28
Новинка от Unilever: традиции Азии в новом чае Saito
10:05
Голая Чехова оказалась в лесу с двумя мускулистыми жеребцами
10:00
Володин потребовал публичных извинений от руководства Грузии
09:55
На МКАД опрокинулся грузовик с химикатами
09:41
Зеленский ударил в спину ранимого Лукашенко
09:28
Детский лагерь "Холдоми" продолжает работать после смертельного пожара
09:10
Покойная Юлия Началова попала в новый скандал из-за своей "сестрички"
09:10
Что интересного ждет участников арт-ярмарки Happy Market
09:00
Володин оценил выборы в Верховную раду Украины
08:27
Выпившая Пугачева похабно высказалась на публику
08:19
Подбросившим Путину муляж бомбы грозят серьезные последствия
08:16
Съел рак: в Москве похоронили звезду "Пусть говорят"
08:01
Володин подчеркнул важность межпарламентского диалога
06:27
"Богиня!" – Нюша без бюстгальтера взволновала россиян
06:25
Запад поставил жесткие условия наплевавшему на Россию Лукашенко
04:31
"Клоуны!": Яббаров устроил показательное выступление на "Доме-2"
02:14
Мама Леди Гаги раскрыла правду о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк
00:03
"Вульгарно!": Каменских облаяли за соблазнительный снимок
21:59
Уже не смешно: родных уговаривают срочно госпитализировать Бузову
21:53
Знаменитый музыкант скончался в возрасте 81 года
21:45
"Свежак и бодряк": народ пришел в восторг от Джанабаевой без макияжа
21:36
Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон
21:24
Чехова внезапно высказалась об усыновлении
21:19
"Переполняет нежность": Каменских с мужем ответили на грязные слухи
21:10
Доронину обокрали в Москве
21:02
"Статусность и серьезность": роскошный дом Стаса Михайлова разобрали по кирпичикам
20:44
Вертолет с россиянами потерпел крушение у берегов Италии
20:34
"Не надо со мной шутить": Пригожин нанес Валерии ответный удар
20:23
"Я девушка!" – дочь прилюдно отчитала бестолкового Галкина
20:17
"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир
20:02
Двое погибших: на Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
19:43
"Мы просто расслабились": счастливая Хилькевич бросила детей
19:33
Названы самые популярные песни у россиян
19:21
"Крыша поехала": сестры Рапунцель из шоу "Дом-2" довели мать
18:58
"Скукота": запевшей Бледанс заткнули рот
18:53
В Ижевске водитель сбил ребенка на велосипеде
18:52
"Обмельчали мужчины": попутчики в поезде проигнорировали мольбы Кожевниковой
18:29
Умер известный российский боксер
18:13
Билан грязно выругался во время нервного срыва
17:57
"Я пью кровь": Успенская поразила неожиданным признанием
17:54
В Москве загорелось общежитие Росгвардии
17:24
Ребенок поплатился за встречу с Роналду (видео)
17:18
"Мама, мы горим": страшные рассказы очевидцев пожара в детском лагере в Хабаровском крае
17:17
Раскрыт тайный план Зеленского
17:12
Один человек пострадал: под Петербургом мужчина устроил стрельбу
17:11
Сенаторы упростили декларирование для сельских депутатов
17:08
Рассуждающая о русских Чехова попала впросак
16:49
Подругу парализовало после предательского удара Алибасова
16:33
Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
16:24
У королевы красоты нагло отобрали титул
16:14
Лишившийся важной вещи Топалов обратился к похитителям
16:10
"Распускал руки": журналисты возмущены поведением оппозиционера Гудкова
16:02
Дочь Полины Гагариной рассказала о мучениях
15:59
Пальмовое масло лишают налоговых льгот
15:52
Счастливая Собчак обнародовала интимное видео с Богомоловым
15:48
Украину жестоко унизили в Совете Европы
15:45
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" подал сигнал бедствия
15:25
Пытающуюся скрыться Меган Маркл поставили на место
15:25
Лапша быстрого приготовления стала любимой пищей москвичей
15:23
Звезда фильмов о Джеймсе Бонде скончалась в возрасте 92 лет
15:19
Мокрые полуголые мужики атаковали рыжего из "Иванушек"
15:15
"В светлый путь, Катюша!": Солнцев вручил жену-старушку другому мужчине
14:58
В аэропорту Шереметьево замечены викинги
14:55
В России начались июльские снегопады
14:48
Госдума защитила жилье граждан от мошенничества
14:48
Стало известно о массовом отравлении котов в Москве
14:45
Рассекречены данные об американских спутниках-шпионах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 июля 2019 года
Малолетний сын расплакался от неожиданного поступка Лазарева
В Майами прошла неделя пляжной моды
Выбор сделан: Лукашенко повернулся на Запад после трудного разговора с Путиным
Концерт Пелагеи в Москве: получи шанс попасть на шоу
"Ох эти мужчины": сын Орловой спрятался за мамину спину
Шоу-бизнес

"Цветы от любимого": Боня проговорилась о новом избраннике

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Виктория Боня призналась: ее сердце занято. Телеведущая показала поклонникам огромный букет цветов, отметив, что это подарок от любимого мужчины.
прочитано 280 раз

Роскошные пионы и мурлыкающая от удовольствия Виктория Боня – такой снимок ждал подписчиков блога телеведущей в Instagram. Боня обожает эти цветы и, судя по подписи к снимку, того, кто их подарил.

ПО ТЕМЕ

Разозлившаяся Боня встала грудью за дочь

"Округлилась": истощенная Боня начала срочно набирать вес

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!!! #муррр", – написала Виктория.

Имени своего избранника Виктория Боня так и не раскрыла. До сих пор она только намекала на то, что снова не одинока. Но так прямо высказалась о своем возлюбленном впервые.

Виктория Боня была замужем один раз, за бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину-Летицию. После развода с предпринимателем девочка осталась с матерью, но и у отца гостит частенько.

После расставания со Смерфитом у Виктории Бони был роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Отношения длились недолго и завершились скандалом. После этого о романах телеведущей были только слухи и никаких конкретных имен, а сама звезда лишь недавно намекнула, что у нее появился бойфренд.

Недавно Виктория Боня выложила в микроблог видео с дочерью, катающейся верхом. Среди подписчиков нашлись критики, которые начали давать рекомендации по обучению верховой езде. Телезвезда отреагировала весьма жестко, заметив, что Анджелина сама может поучить кого угодно, как ездить на лошади.

Автор: 24 июля 2019, 16:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон
"Народ устал": агрессивный Порошенко опозорился на весь мир
Раскрыт тайный план Зеленского
Украину жестоко унизили в Совете Европы

Шоу-бизнес

"Цветы от любимого": Боня проговорилась о новом избраннике
"Не описать словами": появилось фото главного мужчины Ларисы Долиной
"Опозорила мужа-рогоносца!": Глюк'oZу назвали виновной в разводе
Внучка Ротару рассекретила место отдыха (видео)

Проишествия

"Мама, мы горим": страшные рассказы очевидцев пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Счастливая Собчак обнародовала интимное видео с Богомоловым

Телеведущая и режиссер обменялись нежностями
Lifestyle

Концерт Пелагеи в Москве: получи шанс попасть на шоу

Выступление Пелагеи в Зеленом театре ВДНХ
Шоу-бизнес

Муж странно отреагировал на новость Натали о ребенке

По признанию певицы, муж никогда не просил наследников
Общество

Съел рак: в Москве похоронили звезду "Пусть говорят"

На прощание пришли около двух десятков человек

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт

Фоторепортажи

У королевы красоты нагло отобрали титул
В Майами прошла неделя пляжной моды
Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом
Постаревшая Варум пришла к эффектному Агутину

Спорт

Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Ибрагимович раздробил череп сопернику (видео)
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

"Какой позор!": откровение о проблемах Крымского моста взбудоражило народ
Как преодолеть мусорный кризис в Поморье
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
Володин осмотрел строящийся аэропорт "Гагарин"

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru