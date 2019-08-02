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Оставила Харламова: с кем Асмус улетела на курорт

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Артистка отправилась на курорт без мужа. Кристина Асмус  улетела на Мальдивы. 
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В своем Instagram избранница Гарика Харламова опубликовала свежее фото с пятилетней дочерью Анастасией. Артистка и ее наследница мило улыбаются.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Ниже Кристина Асмус написала, что они уже на полпути к райскому отдыху. Знаменитость и ее дочь проведут две недели на Мальдивах.

Отметим, что глава семейства – артист Гарик Харламов – остался в России. Ранее артистка жаловалась на плотный рабочий график супруга , мол, в этом году совместный отдых организовать не удастся. Пока юморист трудится сразу в двух проектах Кристина Асмус устроила каникулы себе и дочке.

"В этом году полноценного семейного отпуска у нас не получится 🏝 У Гарика большой сериал и фильм. Съемки идут прямо сейчас и в нескольких городах 🎬 Мои плотнейшие съемки (в двух фильмах и тоже в нескольких городах) начнутся с сентября, но сейчас тоже насыщенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писала ранее Кристина Асмус в микроблоге.

Артистка и ее наследница получили множество комплиментов в свой адрес. "Красавицы💯👍", "Какие вы феечки красиивые😍", "Мамина и папина радость!!!!!! Вторая должна быть еще одна дочка по-любому......!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍", – пишут поклонники Кристины Асмус.

Автор: 2 августа 2019, 20:10

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