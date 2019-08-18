Богомолов похвастался своим урожаем вслед за Галкиным

Режиссер Константин Богомолов похвастался урожаем яблок, которые поспели на его приусадебном участке. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Instagram.
На фото запечатлено множество деревьев. Можно предположить, что нынешний избранник Ксении Собчак в ближайшее время займется сбором яблок. Подписчики режиссера активно шутят на тему того, что фрукты молодильные и предназначены для светской львицы.
Напомним, что ранее телеведущий Максим Галкин поведал поклонникам о том, что его его урожай на вилле в Юрмале оставляет желать лучшего. В частности, помидоры выросли достаточно хильнекими. "Говорят еще, что вот северный климат. В действительности нормально растут здесь гранаты. Представляете, свои домашние такие. Миндаль. Вот миндаль выходит. Скоро начнем есть миндаль. Ну, конечно, что-то приходится выращивать в теплице. Помидорчики всякие", – поделился Галкин.
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