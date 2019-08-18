Богомолов похвастался своим урожаем вслед за Галкиным

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Воскресенье 18 августа
Лента новостей
17:33
Умер работавший с Кобзоном народный артист
16:49
В московском метро девушка упала под поезд
15:16
В Москве жуткая авария унесла жизнь полицейского
14:37
Подросток зверски убил всю свою семью в Ульяновске
12:16
Более десятка пострадавших: в Москве пассажирский автобус влетел в столб
00:34
Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями (видео)
22:07
Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья
20:32
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
20:11
"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами
18:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года
17:59
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
17:32
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
17:02
"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
16:27
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
15:51
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
15:33
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах
15:18
"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление
14:47
Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни
14:26
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
13:49
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
13:27
По стопам Закировой: Панайотов высказался об уходе от Лепса
13:01
Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"
12:32
Виторгана настигла беда на отдыхе
12:21
Сексапильная Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями
12:03
"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
11:54
Два жителя Ульяновской области умерли после отравления подсолнечным маслом
11:35
"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг
11:19
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
10:56
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
10:23
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
10:16
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
09:50
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
02:36
Ученые назвали дату конца света
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:40
Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет
21:34
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:08
Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
21:00
В Петербурге неизвестный устроил стрельбу
20:58
Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью
20:35
"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок
20:21
"ЕР" обсудит с Минздравом и благготворительными фондами вопрос обеспечения лекарствами
20:10
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
19:48
Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП
19:29
Рудковская устроила жаркие танцы после похорон Вербер
19:26
"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности
19:11
"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян
19:02
Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:45
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
18:27
"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
18:03
"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили
17:49
"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:21
В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку
17:04
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:46
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
16:29
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
16:03
Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни
16:01
Угрожать России: безумной выходке Трампа нашли объяснение
15:46
Новые подробности о состоянии прооперированного Джигарханяна
15:25
Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед
15:23
В Сети появилось видео испытаний уникального российского самолета
14:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года
14:52
46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка
14:50
Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе
14:41
Умер культовый российский композитор
14:33
Мусорное будущее человечества
14:22
Россияне массово отказываются от вредных привычек
13:54
Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
13:36
Актриса Юлия Высоцкая объявила об уходе
13:36
Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод
13:27
В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы
13:12
Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском
12:47
Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка
12:35
Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом
12:25
Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех
12:22
Пьяные вусмерть уголовники устроили бойню в поезде
12:09
Пригожин раскрыл тайну последнего разговора с Цоем
11:46
Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой
11:34
В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"
11:32
"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий
11:22
Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением
11:06
Знаменитый ученый скончался в своем доме
10:43
Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет
10:38
Раскрыты подробности тайного послания Путина Зеленскому
10:26
"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
10:08
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
10:03
Совет на выходные
09:42
Главные события Москвы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
Умер культовый российский композитор
46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка
Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года
Шоу-бизнес

Богомолов похвастался своим урожаем вслед за Галкиным

Фото: www.globallookpress.com
Режиссер Константин Богомолов показал свое роскошное хозяйство. Спелые плоды наверняка придутся по вкусу телеведущей Ксении Собчак.
прочитано 864 раза

Режиссер Константин Богомолов похвастался урожаем яблок, которые поспели на его приусадебном участке. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Instagram.

ПО ТЕМЕ

Обручальное?: счастливая Собчак сверкнула кольцом

Богомолова перекосило рядом с Собчак

На фото запечатлено множество деревьев. Можно предположить, что нынешний избранник Ксении Собчак в ближайшее время займется сбором яблок. Подписчики режиссера активно шутят на тему того, что фрукты молодильные и предназначены для светской львицы.

Напомним, что ранее телеведущий Максим Галкин поведал поклонникам о том, что его его урожай на вилле в Юрмале оставляет желать лучшего. В частности, помидоры выросли достаточно хильнекими. "Говорят еще, что вот северный климат. В действительности нормально растут здесь гранаты. Представляете, свои домашние такие. Миндаль. Вот миндаль выходит. Скоро начнем есть миндаль. Ну, конечно, что-то приходится выращивать в теплице. Помидорчики всякие", – поделился Галкин.

18 августа 2019, 16:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Политика

"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей

Шоу-бизнес

"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах

Проишествия

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Шоу-бизнес

Должна умолять на коленях: "блокадницу" Бузову жестко припечатали

Звезда совершила недопустимый поступок
Шоу-бизнес

"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков

Продюсера вывели из себя
Lifestyle

Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В Москве пройдет фестиваль "Планета балета"
Шоу-бизнес

"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг

Подписчики не скупились на комплименты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru