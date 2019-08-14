Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины

Телеведущая опубликовала новое фото с таинственным незнакомцем, который нежно ее обнимает. Снимок вызвал восхищение у подписчиков.

Дана Борисова, которая недавно вернулась из круизного отдыха, побывала на дне рождении друга. Как говорится, с корабля на бал. Она поделилась новым снимком, на котором запечатлена с молодым человеком. Мужчина приобнял Борисову и что-то нашептывает ей, а она в свою очередь расплывается в улыбке.

Подписчики решили, что между телеведущей и незнакомцем есть какие-то отношения. "Я только руку и сердце хотел предложить, а там уже Никитка какой– то организовался", "Такие искрение и милые", "Классные", – написали фолловеры. Однако они слишком рано начали радоваться. Оказывается, на фото вместе с Даной тот самый друг, которого девушка пришла поздравить.

"Ну а теперь, после этого фото вот только скажите ,что у меня дурной характер. И мы только делаем, что ссоримся с Никитой? А вот знаете, в этом и есть ценность дружбы и настоящего взаимопонимания, что мы все искренние, когда нам плохо, обижаемся и жалуемся, ну а когда #праздник #деньрождения мы радуемся за своих родных и близких людей", – заключила телеведущая. На торжестве в честь дня рождения Никиты Лушникова присутствовали и другие медийные личности, среди которых были певица Рита Дакота и актер-комик Александр Шаляпин.

Известно, что в 2007 году Никита Лушников сочетался браком с возлюбленной Любовью. Спустя три года у пары родился ребенок.

Стоит отметить, что в семье Даны Борисовой до недавнего времени был разлад – мать и дочь телеведущей находились в ссоре. Благодаря круизному отдыху на Черном море, куда отправились все трое, Дане удалось примирить Полину и Екатерину Ивановну.