"Интернет пестрит оскорблениями": бывший подопечный всадил нож в спину Фадеева

Несколько дней назад Сеть всколыхнула новость о громком скандале, разразившемся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечным Олегом Майами. Певец посвятил некогда любимому наставнику оскорбительный комментарий, а вскоре стало известно, что артист расторгает контракт с лейблом Фадеева.

Пикантность ситуации в том, что известность в шоу-бизнесе и уважение коллег по сцене молодому человеку принесли именно хиты, написанные продюсером. А ведь еще 10 лет назад уроженец Свердловской области Олег Кривиков мог только мечтать о столь громком успехе. Тогда, взяв звучный псевдоним Майами, парень пытался штурмовать столицу с помощью участия в самой известной телестройке.

Я работал с Олегом в период его нахождения на реалити-шоу. Помню, что долгое время парень оставался изгоем и не мог завоевать авторитет у более опытных старожил "ДОМа-2". Кстати, первый приход Майами на проект был неудачным – его выгнали из шоу уже через три недели. Потом несколько месяцев экс-участник работал в небольшом караоке в Алтуфьево и снимал комнату на окраине Москвы. Бывший герой телестройки мечтал вернуться на экраны и просил ведущих "ДОМа-2" дать ему второй шанс. Парню улыбнулась удача, и он вновь оказался на проекте.

Олег всегда пытался заполучить амплуа мачо и ловеласа, но у него это плохо получалось. Девушки, с которыми встречался Майами, часто насмехались над ним и даже доводили до слез. Покинул шоу молодой человек со скандалом: во время потасовки с одной из участниц парень плеснул ей в глаза моющее средство. Бедняжка получила ожоги, а Олега выгнали с проекта с позором. Именно в тот момент выпускнику "ДОМа-2" протянул руку помощи Максим Фадеев.

Продюсер стал настоящим лучом света в темном царстве жизни Олега. Но даже после записи первых треков певцу не удавалось избавиться от неоднозначной славы, полученной в реалити-шоу. Фадеев смог поставить подопечного на ноги: съемки дорогостоящих клипов и участие в шоу "Голос" в конце концов сделали свое дело. К Майами пришел успех: на концерты стали приходить поклонницы, а песни с завидной частотой звучали на радио. Бывший герой телестройки почувствовал себя настоящим артистом – востребованным и популярным.

Увы, но спустя пару лет вместо должной благодарности наставнику интернет пестрит оскорблениями Олега в адрес продюсера. К сожалению, исполнитель так и не научился быть благодарным тем, кто дал ему путевку в жизнь. Сможет ли молодой певец сохранить славу после разрыва с Фадеевым? Не думаю. Ведь без композиций талантливого продюсера Майами вновь вернется в статус одного из бывших участников "ДОМа-2", количество которых на сегодняшний день превышает две тысячи человек.