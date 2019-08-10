"Отрастившая" второй подбородок Асмус стала копией Харламова

Артистка позабавила поклонников. Кристина Асмус показала в микроблоге ироничное фото.

В личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором продемонстрировала второй подбородок. Отметим, что Кристине Асмус пришлось сильно напрячься, чтобы показать его.

Таким образом звезда российских сериалов спародировала своего супруга – юмориста Гарика Харламова. Под снимком Кристина кратко написала: "Двуликий Асмус".

Отметим, что поклонники по достоинству оценили юмор знаменитости. Многие в шутку отмечали, что Кристине Асмус удалось стать копией мужа.

"😁Муж и жена – одна сатана, одно лицо и два подбородка) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гарик вселился в тело Кристины, но весь не помещается😁", "Харласмус ☝🏼", "Когда ты напряглась, чтобы сделать такое лицо, а муж на расслабоне😂", "Чувство юмора вещь круглосуточная 🤣", "Отъелась на мальдивах)))", "Говорят кагда долго люди живут вместе становятся похожи друг на друга😉", "Это полный асмус🤣", "Похожи 😂", – писали фанаты артистки.

Отметим, Гарик Харламов и Кристина Асмус в браке уже более семи лет. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия.