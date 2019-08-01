Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 августа 2019 года

"Виталина ждет ребенка": сделано громкое заявление
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская скоро станет мамой. Громкое заявление сделала бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина.
По словам Татьяны Груздевой, бывшая супруга Армена Джигарханяна уже рассказала о своей беременности певцу. Теперь исполнитель не отходит от избранницы ни на шаг.
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