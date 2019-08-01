Группа Rammstein влипла в гей-скандал

Во время выступления в Москве участники немецкой метал-группы Rammstein совершили неожиданный жест. Гитаристы Рихард Круспе и Пауль Ландерс поцеловались на глазах у поклонников. Таким образом музыканты поддержали ЛГБТ-сообщество, передает телеканал "360".
Спустя два дня после концерта в Instagram коллектива появился провокационный снимок. "Россия, мы любим тебя", – цитирует сообщение URA.ru. Поклонники признались, что разочарованы поведением музыкантов: "Это так грустно видеть. Они были моей любимой группой", "Уже устал от ЛГБТ. Послание хорошее, но всему есть предел".
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