Счастливый Оскар Кучера стал папой в пятый раз
Сначала ведущий выложил фото своей беременной супруги, на животе которой было написано: "Загрузка завершена на 100 процентов". Всего через пару часов шоумен поделился снимком своего браслета, на котором были написаны рост и вес появившегося на свет малыша. "Мальчик!" – подписал пост Оскар.
Первыми ведущего начали поздравлять его коллеги по цеху. "Ураааа !!!!! Оскарина поздравляю от всей души !!!! Ух блин , Юляшу поцелуй за меня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лера Кудрявцева. Денис Клявер, в свою очередь, пожелал малышу всех благ. Не остался в стороне и Алексей Чумаков: "Поздравляю! Долгой, счастливой, наполненной жизни всей семье!" – высказался певец.
"И процесс прекрасен, и результат великолепен!" – отметил Николай Фоменко.
Кучера и его супруга долгое время скрывали беременность. Информация об интересном положении Юлии просочилась в Сеть лишь в марте. Жена шоумена выложила пост на своей личной странице, где отчетливо был виден округлившийся живот. Поклонники были потрясены до глубины души, они не ожидали, что в семье снова ждут пополнение.
Напомним, Оскар стал отцом в пятый раз. Возлюбленная ведущего Юлия, с которой они в браке уже 11 лет, ранее родила ему двух сыновей и дочку. Также у артиста есть сын от первого брака – Александр.
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