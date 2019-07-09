Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях
Недавно Анна Курникова дала откровенное интервью газете The Sun. Эффектная блондинка прояснила ситуацию, которая давно волнует журналистов и многочисленных поклонников: когда же состоится ее свадьба с Энрике Иглесиасом. Певец и теннисистка познакомились еще в 2001 году, у них быстро вспыхнул роман. Их детям уже полтора года, но влюбленные так и не поженились.
"Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", – пояснила Анна Курникова. Ей вторит и Энрике Иглесиас. "Я никогда не думал и не думаю, будто свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, быть может, потому что я сам из разведенной семьи. И для меня брачное свидетельство – это просто клочок бумаги и больше ничего!" – поставил точку латиноамериканский исполнитель.
После того, как у Курниковой и Иглесиаса вспыхнул роман, теннисистка завершила карьеру и с головой окунулась в быт. А когда в 2017 году спортсменка подарила певцу сына Николаса и дочь Люси, то, по ее признанию, окончательно превратилась в домохозяйку.
Каждый день Анны Курниковой расписан по минутам. Она встает в 06:30, быстро готовит завтрак, а потом весь день посвящает детям. Лишь когда малыши спят, спортсменка может заняться собой. "Тогда я и занимаюсь моими любимыми йогой и пилатесом. А после обеда берусь за свою домашнюю работу. Так что часам к восьми вечера я без сил падаю на диван", – рассказала Анна Курникова.
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