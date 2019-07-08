"У Ариши нет никакой цели": Анастасия Волочкова о дочери
Балерина Анастасия Волочкова много работает: нее есть собственное танцевальное шоу, свой коллектив, с которым она много гастролирует. В постановках экс-примы участвуют не только взрослые танцоры, но и талантливые дети, среди которых почему-то нет наследницы звезды, которая, к слову, не обделена способностями.
Сейчас знаменитость активно готовится к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка", премьера которого состоится на сцене концертного зала "Мир" на Цветном бульваре. Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться с Анастасией Волочковой и узнать, почему Ариадна почти не появляется в спектаклях мамы.
"У Ариши нет никакой цели, она попробовала и спорт – это был большой теннис, бальные танцы, и современные танцы, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчас она занимает конным спортом. Не нравится ей быть в проектах творческих сейчас, поэтому я привлекаю детей, которым это действительно интересно. Я не хочу ребенку насильно что-то навязывать", – рассказала Анастасия Волочкова.
Напомним, Ариадна появилась на свет 23 сентября 2005 года. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Вдовин, с которым Анастасия Волочкова в 2007 году сыграла пышную свадьбу, однако до ЗАГСа так и не дошла. Через год после торжества в отношениях балерины и бизнесмена начался разлад, они рассталась, но сохранили приятельские взаимоотношения ради дочери.
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