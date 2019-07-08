Спрыгнувшая с 9-этажного дома артистка Арнтгольц поставила жирную точку
В новом фильме "25-й час" Татьяна Арнтгольц исполнила главную роль – журналистки Анны. По сюжету ее героиня обладает способностью перемещаться во времени для исправления ситуации так, чтобы не случилось трагедии.
По словам актрисы, журналисты всегда помнят о цейтноте. Арнтгольц отметила, что сама жила так же, пока не поняла, что для нее важнее.
"В жизни каждого молодого человека есть определенный период, когда он работает, словно загнанный конь. И все это для того, чтобы в какой-то момент можно было остановиться и начать наслаждаться спокойной жизнью", – пояснила Татьяна.
По ее мнению, со временем у людей меняются приоритеты. "Возможность путешествовать, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы, ходить в театры, встречаться с друзьями и родителями – все это становится главнее", – убеждена актриса.
В жизни Татьяны Арнтгольц царит гармония. Она не боится не получить какую-либо роль. "Я точно знаю, чего не хочу – умереть в одиночестве старой артисткой с миллионом картин и спектаклей. Я свою жизнь представляю по-другому. Мне хочется провести ее в кругу родных, близких, детей и родителей. Хочется смотреть мир, наслаждаться путешествиями, которые очень люблю. Все это мне интереснее, чем иллюзорная жизнь моих персонажей в кино. Быть актрисой – это просто работа. И точка", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
Кстати, работая над "25-м часом", ей пришлось выполнить опасный трюк – прыжок с девятиэтажного дома. "Это было очень страшно. В жизни я, конечно, никогда бы этого не сделала", – призналась Татьяна Арнтгольц.
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