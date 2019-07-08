Спрыгнувшая с 9-этажного дома артистка Арнтгольц поставила жирную точку

Татьяна Арнтгольц около 20 лет работала как загнанная лошадь. И в какой-то момент решила изменить жизнь.

В новом фильме "25-й час" Татьяна Арнтгольц исполнила главную роль – журналистки Анны. По сюжету ее героиня обладает способностью перемещаться во времени для исправления ситуации так, чтобы не случилось трагедии.

По словам актрисы, журналисты всегда помнят о цейтноте. Арнтгольц отметила, что сама жила так же, пока не поняла, что для нее важнее.

"В жизни каждого молодого человека есть определенный период, когда он работает, словно загнанный конь. И все это для того, чтобы в какой-то момент можно было остановиться и начать наслаждаться спокойной жизнью", – пояснила Татьяна.

По ее мнению, со временем у людей меняются приоритеты. "Возможность путешествовать, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы, ходить в театры, встречаться с друзьями и родителями – все это становится главнее", – убеждена актриса.

В жизни Татьяны Арнтгольц царит гармония. Она не боится не получить какую-либо роль. "Я точно знаю, чего не хочу – умереть в одиночестве старой артисткой с миллионом картин и спектаклей. Я свою жизнь представляю по-другому. Мне хочется провести ее в кругу родных, близких, детей и родителей. Хочется смотреть мир, наслаждаться путешествиями, которые очень люблю. Все это мне интереснее, чем иллюзорная жизнь моих персонажей в кино. Быть актрисой – это просто работа. И точка", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Кстати, работая над "25-м часом", ей пришлось выполнить опасный трюк – прыжок с девятиэтажного дома. "Это было очень страшно. В жизни я, конечно, никогда бы этого не сделала", – призналась Татьяна Арнтгольц.