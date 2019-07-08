"Как страшный сон": Лолита пришла в ужас от обстрелов
Эмоциями с поклонниками исполнительница поделилась в Instagram. Она едва не угодила под обстрел.
"Дебальцево... А сегодня в четыре утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет как страшный сон? Свои – по своим..." – цитирует Лолиту Милявскую Life.
После концерта в Донецке артистка поехала в Луганск. Знаменитость отметила, что люди живут там очень бедно, но в их глазах она смогла разглядеть огонь, который "не видела с прошлого века". По словам Лолиты, население Донбасса знает цену каждого дня.
Отметим, что звезда переживает сложный период. В начале июля она рассказала, что решила развестись с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Лолита Милявская подчеркнула, что они расстались на дружеской ноте.
Как писали "Дни.ру", Лолита Милявская призналась, что приняла расставание с мужем близко к сердцу, но вскоре отпустила ситуацию. По словам исполнительницы, в последнее время они перестали понимать друг друга.
Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоумен очень зол из-за происходящего
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Певица рассказала о тяжелых временах
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
аборт
Оплачивать жилье пополам
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
13 лет не слушается совсем
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Сдала в ломбард подарок мужа
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Плохо влияют друзья