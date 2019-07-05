Женатый Куценко подбивает клинья к Михалковой

В Сети обсуждают флирт артиста с коллегой. Примечательно, что Гоша Куценко женат.

"Гоша Куценко подкатывает к Анне Михалковой", - сообщает Telegram-канал "Только никому". При этом прилагается переписка знаменитостей в Instagram-аккаунте дочери известного режиссера.

Анна Михалкова написала в своем микроблоге о впечатлениях с XIV традиционного благотворительного Торжественного приема в Эрмитаже. По ее словам, он был блистательным. "Тот случай, когда как никогда чувствуешь, что всех нас забудут, а бой часов "Павлин" так и будет поражать все новых и новых жителей этой прекрасной планеты))", – написала актриса.

Пост звезды прокомментировали многие подписчики. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, оказался и Гоша Куценко. Он обратился к коллеге весьма эмоционально и неожиданно.

"Аня! Я люблю тебя! Выходи! Выходи на улицу! Такси ждет тебя!) едем... ко мне!))) в Кадр!)))", – обратился Гоша Куценко к Михалковой. Анна ответила актеру в том же тоне, игриво: "Гоша, я вышла, где такси?)))". Напомним, Гоша Куценко женат на фотомодели Ирине Скриниченко. Первая супруга артиста – актриса Мария Порошина.