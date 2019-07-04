"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
Поклонники Ольги Бузовой переживают за телеведущую. Найти вторую половину певице будет непросто – она сама отпугивает потенциального супруга чрезмерной откровенностью. Так пользователи отреагировали на последние фотографии и видео, снятые Бузовой на отдыхе в Сен-Тропе.
Особенно много негативных комментариев появилось под видео, на котором телеведущая в разных ракурсах демонстрирует свои накачанные ягодицы. Пользователи отметили, что обнаженного тела в микроблоге слишком много.
"Слишком много выставляет себя на показ, слишком много ******* (ягодиц – Прим. ред.). А потом удивляется почему не везет в личной жизни. Все уже видели, женщина должна быть загадкой, зачем так все выставлять на показ…", - удивляются поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Не скоро ты выйдешь замуж, Оля", – сочувствуют комментаторы Ольге Бузовой.
И все же, надежда у Ольги Бузовой есть. Осенью певица примет участие в телешоу, где они с Тимуром Батрутдиновым будут искать свои половинки. Правда, если из множества соискателей звезды так никого и не выберут, Тимуру с Ольгой придется вступить в брак, передает Пятый канал.
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