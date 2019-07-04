Михаила Боярского застукали за удивительным занятием
Михаил Боярский не только музыкант – он еще актер театра и кино. Сейчас артист участвует в очередной постановке. На этот раз его партнершей стала жена Лариса Луппиан. Они играют престарелую супружескую пару в спектакле "Смешанные чувства", показ которого состоялся накануне в Санкт-Петербурге.
Благодаря подруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой в Сеть просочились финальные кадры. На них запечатлен задорно танцующий Михаил Сергеевич: двигается он, конечно, забавно, зато с искренней и счастливой улыбкой.
Напомним, что Михаил Боярский и Лариса Луппиан в браке более 40 лет. У них есть сын Сергей, ставший депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия", и дочь Елизавета, которая пошла по стопам родителей, выбрав актерскую стезю.
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