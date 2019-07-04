Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Скандал, разгоревшийся после омерзительной выходки Примадонны, получил новый виток. Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.
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