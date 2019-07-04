Шерон Стоун испугала своим изможденным видом

На днях папарации застукали Шерон Стоун в магазине оптики, где та выбирала очки. Снимок быстро разлетелся по Сети и многих взбудоражил, а некоторых даже серьезно испугал.

На фото 61-летняя американская актриса выглядит очень плохо. У нее появились синяки под глазами, запавшие скулы, глубокие носогубные складки. Поклонники даже не сразу узнали своего кумира из-за ее слишком изможденного вида. Уже поползли слухи, что у Шерон возникли какие-то серьезные проблемы.

Отметим, совсем недавно во время одной фотосессии Стоун устроила зажигательные танцы без юбки. К слову, пластике 61-летней звезды могла бы позавидовать любая девчонка.

Ранее экс-модель признавалась, что страшно боится старости. "Мне кажется, ключ к счастью кроется в том, чтобы суметь принять себя. Когда тебе уже за 50, тебе уже приходится это сделать. А иначе как? Я думаю, когда тебе начинают нравиться другие, то и сама себе начинаешь нравиться. Ну и, конечно, нужно дружить с теми, кто ретуширует и подчищает твои фотографии", – делилась актриса.

Напомним, Шэрон Стоун вместе со своим вторым супругом Филом Бронштейном долгое время пыталась зачать ребенка, однако все попытки приводили к выкидышам. Тогда пара решилась усыновить мальчика по имени Рон. Через некоторое время супруги расстались, малыш остался с отцом. Позже, в 2005 году, актриса снова взяла из детского дома мальчика – Лэрда, а спустя год – Куинна.