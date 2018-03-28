Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника

Голливудская актриса Шэрон Стоун ни на шаг не отходит от ухажера. Общаясь с новым кавалером, она, видимо, пытается забыть о наступлении старости.

Речь идет о 41-летнем итальянском предпринимателе Анджело Боффе. В первый раз их увидели вместе в январе 2017 года. Теперь актриса почти всегда появляется с ним. Она даже познакомила ухажера с сыновьями — Ронаном, Лэйрдом и Куинном.

Что примечательно, даже день рождения она предпочла провести не с семьей, а наедине с возлюбленным. Они появились на пляже в Майами, держась за руки. При этом 60-летняя Шэрон выглядела счастливой.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 6 Мар 2018 в 3:32 PST

По признанию звезды, она боялась преодолеть этот рубеж. Ведь несмотря на упорные старания продлить весну жизни и быть на одном уровне с юными коллегами, на лице и теле артистки давно появились признаки неминуемой старости. К счастью, дряхлеющей звезде удалось справиться с эмоциями, а помогла ей в этом любовь ее близких.

"Я боялась, что в свой день рождения буду чувствовать себя так, как если бы мне на голову упал булыжник, сорвавшийся со скалы у Малхолланд Драйв. Но я оказалась окружена близкими людьми, которые буквально искупали меня в своей любви. И я поняла, что любовь – это самое прекрасное, что есть в моей жизни. Она помогает мне не сгибаться под тяжестью лет и по-прежнему чувствовать себя молодой!" – цитирует Стоун 7days.ru.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 8 Мар 2018 в 3:08 PST

Напомним, актриса получила мировую известность в конце 80-х. Ей довелось сыграть с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Вспомнить все" Пола Верховена. В 1991 году тот же режиссер предложил артистке роль в "Основном инстинкте". Скандальная сцена в полицейском участке, где Шэрон оказалась без нижнего белья, сделала ее суперпопулярной.