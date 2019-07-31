Вопила и отбивалась: влюбленные из шоу "Дом-2" подрались после теста на беременность

В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. Небольшой ролик демонстрирует беседу Евгения Ромашова и Юлии Белой во дворе "Дома-2". Разговор быстро перерос в потасовку.
"Юля, что с тобой происходит?" – спросил у возлюбленной участник шоу. Та раздраженно ответила, что хочет постоять в одиночестве. Ромашов не отступал и попросил девушку объяснить, в чем причина ее подавленного настроения. Евгений отметил, что Юлия ведет себя как пьяная.
После этого участник шоу "Дом-2" как бы в шутку прижал избранницу спиной к ограждению деревянного мостика, на котором они стояли. Видимо, Ромашов не рассчитал силу и сделал это слишком сильно, потому что Белая закричала от боли.
Расстроенная Юлия принялась колотить возлюбленного кулаками по голове. Она кричала и осыпала жениха проклятиями.
Житель шоу "Дом-2" не выдержал, закинул избранницу на плечо и потащил в дом. "Мне больно", – вопила и отбивалась Юлия.
В помещении Евгений усадил зазнобу на диван и попытался выяснить, что именно произошло. Участница шоу "Дом-2" не могла внятно говорить, она продолжала кричать на возлюбленного.
Отметим, что это уже второй серьезный конфликт пары за несколько дней. Ранее Белая расстроила Ромашова. У девушки была задержка, она сделала несколько тестов на беременность, которые дали отрицательный результат. Одна полоска на тесте огорчила Евгения, а Юлию обрадовала. Участник шоу "Дом-2" не ожил такой реакции от возлюбленной и очень обиделся.
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