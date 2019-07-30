"Последние мозги вышибет": избиение участником "Дома-2" возлюбленной попало на видео

По словам Милены, конфликт начался прямо на Лобном мете. Пришли новенькие участники шоу "Дом-2", поэтому на скамейке стало тесно. Безус посетовал, мол, ему неудобно и решил занять место Безбородовой.
Обделенная Милена набросилась на экс-возлюбленного с кулаками. В ответ Леша схватил ее за волосы. Девушке удалось вырваться и, обматерив оппонента, убежать, правда, недалеко. В порыве гнева участник шоу "Дом-2" настиг Безбородову, повалил с ног и хорошенько оттаскал за косы.
"Я сидела на лобном, Леша из под меня вытащил подушку и скинул со скамейки тем самым, чтобы освободить себе место. Когда приходят новенькие то с моей стороны все сдвигаются в право и становится тесновато, а ему это не понравилось. Честно, не знаю к чему это все приведет. Мне больно на душе от всех его поступков и от себя самой тоже тошно. Я устала от всего.. хочется улететь далеко и на долго (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась жительница телестройки в Instagram.
Поклонники шоу "Дом-2" испытали шок от увиденного, многие осуждали Лешу. По мнению интернет-обывателей насилием ничего не решить.
"Последние мозги вышибет🤣🤣 противно смотреть на них шли бы оба домой✌", "Милена ведет себя очень часто не правильно.Но сейчас, я на ее стороне,ни что не оправдывает мужское рукоприкладство.А тут так вообще,как дикарь какой-то", "Какая бы она не была и чтобы она не делала это не дает ему никакого права поднимать на нее руку!!!" – писали поклонники шоу "Дом-2" в комментариях.
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