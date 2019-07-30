Рапунцель из шоу "Дом-2" избила мать

Ольгу Рапунцель во время съемок избила мать. Вскрылись новые детали безобразной драки звезд "Дома-2" во время шоу "Бородина против Бузовой".

Ольга Рапунцель раскрыла подробности эпической битвы во время шоу "Бородина против Бузовой" в минувшую пятницу. По словам звезды "Дома-2", дрались не только Илья Яббаров и Дима Дмитренко. Оказалось, что пострадали и женщины.

Ольга Рапунцель обвинила свою мать в том, что та ее ударила несколько раз. По словам звезды "Дома-2", уже за кулисами шоу дерущихся мужчин никак не могли разнять. И тут Татьяна Григорьевская налетела на Ольгу, обвиняя ее в том, что это она спровоцировала конфликт. Звезда "Дома-2" потребовала, чтобы женщина рассказала правду.

"Я держу ребенка, говорю, разнимите! Этот ваш налетел, накинулся на моего мужа. А мама оттолкнула меня с ребенком. Я попросила помощи – их же быстрее разнимать надо. Бежит мама, отталкивает меня с криком: "Ты что, скотина, это все из-за тебя!". Я с ребенком быстрее в эту каморку, где админы. Мама на меня налетела, начала бить! Мне так обидно", - приводит слова Ольги Рапунцель "ВокругТВ".

Напомним, любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку. Участники шоу "Дом-2" – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки и ссадины.Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласили скандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2" – сестрам Ольге, Алене и их матери Татьяне Владимировне – пытались помочь решить их перманентный семейный конфликт.

Все обернулось истерикой и дракой. Сначала Ольга Рапунцель заявила, что мать била ее в детстве, родительница ответила, что Оля была трудным ребенком. А кульминацией "миротворческой" программы стала битва Ильи и Дмитрия.