Яббаров и Дмитренко из "Дома-2" подрались после оглашения тайны Рапунцель

Любимые мужчины сестер Рапунцель устроили потасовку. Участники шоу "Дом-2" – Дима Дмитренко и Илья Яббаров – оставили друг другу синяки и ссадины.

Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласили скандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2" – сестрам Ольге, Алене и их матери Татьяне Владимировне Рапунцель – пытались помочь выбраться из перманентного конфликта.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, Ольга Рапунцель начала истерику. Участница телестройки заявила, что над ней все издеваются.

"Все против меня, кроме мужа. Даже младшая сестра. Я устала от этого. Меня все унижают, оскорбляют", – плакала жительница реалити.

После Ольга отметила, что не заслужила такого отношения Алены, сестру она всегда поддерживала. Также Рапунцель призналась, что в прошлом недополучала тепла от матери. "Она меня лупила, а Алену никогда не била", – высказывала претензии звезда шоу "Дом-2".

В ответ Татьяна Владимировна пояснила, что ее старшая дочь была трудным ребенком. В юношеском возрасте Ольга связалась с плохой компанией, ее даже приходилось вызволять из тюрьмы.

Слова матери окончательно вывели Ольгу из себя. "Она меня путает с Аленой. Вы что творите-то? Это мы Алену забирали с тюряги. Хватит меня делать виноватой. Как вам не стыдно?" – закричала Рапунцель.

Алена опровергла заявление сестры. Девушка отметила, что никогда не имела проблем с законом.

В защиту Алены решил высказаться ее возлюбленный – Илья Яббаров. "Хватит поднимать эту тему? Они издеваются над матерью, мать плачет. Надоели уже!" – заорал участник шоу "Дом-2".

Поведение Ильи Яббарова не понравилось мужу Ольги Рапунцель – Дмитрию Дмитренко. Он попросил не обращаться в таком тоне к его супруге. В ответ Илья предложил Диме заткнуться. Слово за слово и мужчины начали драку. Звезд шоу "Дом-2" пытались разнять, но это получилось не сразу.