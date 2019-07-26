Яббаров и Дмитренко из "Дома-2" подрались после оглашения тайны Рапунцель

Ведущие реалити Ольга Орлова и Влад Кадони пригласили скандальное семейство в студию проекта "Бородина против Бузовой". Звездам шоу "Дом-2" – сестрам Ольге, Алене и их матери Татьяне Владимировне Рапунцель – пытались помочь выбраться из перманентного конфликта.
Ситуация быстро вышла из-под контроля, Ольга Рапунцель начала истерику. Участница телестройки заявила, что над ней все издеваются.
"Все против меня, кроме мужа. Даже младшая сестра. Я устала от этого. Меня все унижают, оскорбляют", – плакала жительница реалити.
После Ольга отметила, что не заслужила такого отношения Алены, сестру она всегда поддерживала. Также Рапунцель призналась, что в прошлом недополучала тепла от матери. "Она меня лупила, а Алену никогда не била", – высказывала претензии звезда шоу "Дом-2".
В ответ Татьяна Владимировна пояснила, что ее старшая дочь была трудным ребенком. В юношеском возрасте Ольга связалась с плохой компанией, ее даже приходилось вызволять из тюрьмы.
Слова матери окончательно вывели Ольгу из себя. "Она меня путает с Аленой. Вы что творите-то? Это мы Алену забирали с тюряги. Хватит меня делать виноватой. Как вам не стыдно?" – закричала Рапунцель.
Алена опровергла заявление сестры. Девушка отметила, что никогда не имела проблем с законом.
В защиту Алены решил высказаться ее возлюбленный – Илья Яббаров. "Хватит поднимать эту тему? Они издеваются над матерью, мать плачет. Надоели уже!" – заорал участник шоу "Дом-2".
Поведение Ильи Яббарова не понравилось мужу Ольги Рапунцель – Дмитрию Дмитренко. Он попросил не обращаться в таком тоне к его супруге. В ответ Илья предложил Диме заткнуться. Слово за слово и мужчины начали драку. Звезд шоу "Дом-2" пытались разнять, но это получилось не сразу.
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