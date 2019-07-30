Родители встретили избранника Арнтгольц

Отношения Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева завязались после того, как они снялись в сериале "Наживка для ангела". Он вышел на экраны в 2017 году, а в конце 2018-го артисты появились на публике вместе. Актеры предпочитают не распространяться о своих отношениях, зато в их окружении нашлись люди, которые рассказали журналистам о новом этапе в романе.
"Несколько недель назад Таня пригласила Марка в родной город – Калининград. У обоих плотные графики, а тут совпали отпуска. Марк немного нервничал, потому что невеста решила познакомить его со своими родителями. Как прошла встреча? Мама и папа Тани всегда доверяли выбору дочери. Да и как может не понравиться Марк: успешный, красивый, добрый..." – цитирует источник в окружении Богатырева и Арнтгольц StarHit.
Ходят слухи, что у Татьяны есть веская причина представить возлюбленного родителям – якобы звезды поженились. На одном из фото на безымянном пальце правой руки артистки видно кольцо. Наблюдательные поклонники отметили, что оно похоже на обручальное.
Актриса пока не прокомментировала эти предположения. "Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", – коротко сообщила журналистам Татьяна Арнтгольц в недавнем интервью.
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