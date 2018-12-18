Арнтгольц появилась на публике с известным актером

Актеров Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева сняли вместе на кинопремьере. Появились слухи, что у артистов роман.

В столице состоялась премьера фильма Тимура Бекмамбетова "Елки последние". Поддержать комедию пришли многие отечественные знаменитости. Не осталась в стороне и популярная актриса Татьяна Арнтгольц. Интересно, что фотографы, дежурившие в кинотеатре в поисках сенсации, сняли артистку вместе со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым.

На снимке актер держит коллегу за талию. Оба стоят довольно близко друг к другу, поэтому у некоторых СМИ появились предположения, что у Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева романтические отношения. Артисты пока никак не прокомментировали эти догадки.

Что касается личной жизни обоих, то журналистам практически ничего не известно. Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. Актриса подарила коллеге по кинематографическому цеху дочь Марию. Однако в 2013 году их брак распался.

В 2017-м Арнтгольц говорила, что ее сердце свободно. "Здесь не угадаешь. Судьба непредсказуема, судя по моему опыту. Нужно радоваться тому, что имеешь, и достойно принимать любые повороты. Жить честно и быть добрее. Все это написано в библейских заповедях", – утверждала Татьяна Арнтгольц в интервью.

Что касается Марка Богатырева, то, согласно сообщениям СМИ, в его личной жизни все еще сложнее. Несколько лет назад он пытался покончить с собой. Артист был перегружен работой, а ночью не могу уснуть, и у него случился срыв. Он считал себя никчемным и ненужным, что у него ничего не получается, что он даже не помнит свой текст. К счастью, Богатырева вовремя откачали.

А еще ходили слухи, что на столь радикальные меры его толкнул тяжелый роман с актрисой Еленой Подкаминской, с которой он играл в сериале "Кухня". Впрочем, об отношениях с эффектной артисткой Марк предпочитает не распространяться.

"Лена – прекрасная женщина и талантливая актриса. У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны – просто огромная. Но эта история касается только нас", – говорил в интервью Богатырев.