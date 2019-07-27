Плата за карьеру: Бузову ждет беспросветное одиночество

Ольга Бузова никак не наладит свою личную жизнь. И вряд ли ее ждет семейное счастье в будущем. Но это плата за успех: карьеру звезде обещают головокружительную.

Ольга Бузова получила все, что нужно для успешной карьеры. Звезда "Дома-2" обзавелась необходимыми связями, у нее есть все способности и таланты для продвижения. Но вот в личной жизни просвета у поющей ведущей не видно, заявил "Дням.Ру" клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.

"Я не буду комментировать ее отношения с Тимуром Батрутдиновым – это их личное дело. Я не вижу мужчину, который будет постоянно рядом с ней. Даже если будет свадьба – что сомнительно – брак долго не продлится. В то же время, я ее вижу с одним ребенком – и очень большая вероятность, что это будет девочка", – сказал Рзаев.

Психолог также отметил, что у него вызывает опасение состояние здоровье Ольги Бузовой. Он считает, что у певицы проблемы с нервной и иммунной системами, а также не в порядке щитовидная железа.

Напомним, личная жизнь Ольги Бузовой снова оказалась в центре внимания после недавнего ее появления на сцене в компании с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Слухи об их теплых отношениях ходят давно. Однако звезда как-то признавалась, что ждет инициативы резидента Comedy Club. А тот делать первый шаг не торопится.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов скоро примут участие в реалити-шоу, где певица будет помогать шоумену в выборе невесты. По условиям проекта, если подходящую кандидатуру найти не удастся, Ольга и Тимур должны пожениться.