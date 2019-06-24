Участница "Дома-2" закатила очередную истерику
В Сети появился анонс нового выпуска проекта "Дом-2". Милена обвиняет своего избранника Алексея Безуса в том, что не получает в отношениях с ним позитивных эмоций.
Молодой человек возмущенно ответил, что все это он ей давал. Он регулярно устраивал романтические свидания, постоянно целовал ее и даже приносил завтраки.
После этого Милена обвинила избранника в том, что он часто уходил в туалет с телефоном. "Ну можно в перерывах между твоими истериками покакать сходить?!" – с иронией спросила Милену Ксения Бородина.
После этого Безбородова буквально взорвалась. Она подскочила и заявила, что решила покинуть проект. Участники начали издеваться над девушкой. "Нет! Милена, не уходи!" – кричали они ей вдогонку, громко смеясь.
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