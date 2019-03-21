"Изгнание дьявола": народ в шоке от припадка звезды шоу "Дом-2"
Сейшельский Остров любви весь вечер сотрясали крики. Милена Безбородова, впав в истерику, колотила возлюбленного. Другие участники шоу "Дом-2" привычно наблюдали за происходящим.
Судя по всему, Безус куда-то собирался. Леша степенно паковал сумку, пока Милена с криками кружила вокруг.
"Я сказала, ты без меня не полетишь! *****, не полетишь!" - не выбирала выражений участница "Дома-2". Обозлившаяся Безбородова сначала разбрасывала вещи избранника, а после принялась колотить его. В запале звезда телестройки даже попыталась удушить Лешу.
Безус старался сдерживаться сам и как мог успокаивал Безбородову. К слову, увещевания участника шоу "Дом-2" на возлюбленную не действовали.
Наблюдавший за скандалом Захар Саленко сравнил его с обрядом экзорцизма. "Изгнание дьявола", – отметил участник шоу "Дом-2".
Зрители реалити были шокированы происходящим. По мнению интернет-обывателей, припадочная Милена должна показаться психиатру.
"Куда деньги на лечение скидывать 😑 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец она лупит его, посылает всех как он терпит. По морде б настучал ей", "За проэктом она покончит с собой она сама это говорила!Ей нужна помощь психиатра это очевидно!", "Просто Безус так себя ведет! Когда они вдвоем одно говорит, а на публике другое. И по этому Милена так реагирует, он же знает что она без него и дышать не может. Ну с одной стороны это через чур так себя вести, но с другой он тоже не прав", - писали в Сети поклонники шоу "Дом-2".
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