Звезда "Дома-2" разоблачила хитрую кокетку
Балинская пообщалась с парнями, раскритиковав ветреную Милославскую. По ее словам, девушка наставляет своему молодому человеку рога, но не считает это зазорным.
"Жди Славу, и пусть его рога будут не такими, а вот такими, чтоб Слава шел и не мог вмещаться в дверь", – заявила, активно жестикулируя, блондинка. Видео нового выпуска шоу "Дом-2" опубликовал Dom2_reality в Instagram.
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