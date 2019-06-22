Звезда "Дома-2" разоблачила хитрую кокетку

Между участниками телестройки, как обычно, кипят нешуточные страсти. На сей раз Анастасия Балинская устроила прилюдную "казнь" другой звезда шоу "Дом-2" Анастасии Милославской.

Балинская пообщалась с парнями, раскритиковав ветреную Милославскую. По ее словам, девушка наставляет своему молодому человеку рога, но не считает это зазорным.

"Жди Славу, и пусть его рога будут не такими, а вот такими, чтоб Слава шел и не мог вмещаться в дверь", – заявила, активно жестикулируя, блондинка. Видео нового выпуска шоу "Дом-2" опубликовал Dom2_reality в Instagram.



