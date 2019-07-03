Муж откровенно о ссоре Пугачевой и Вайкуле
Поводом для разговоров послужило то обстоятельство, что Аллу Пугачеву и ее молодого мужа Максима Галкина, а также их пятилетних детей Гарри и Лизу, не говоря уже о прочей свите, на вокзале не встретила Лайма Вайкуле. И Примадонне пришлось самостоятельно двигаться по железнодорожному учреждению, причем со всеми вещами в руках.
А ведь еще в прошлом году Алла Пугачева и Лайма Вайкуле демонстрировали идиллию в отношениях: подружки вместе проводили время в кафе, гуляли по пляжу и сняли ряд смешных видеороликов, где разыгрывали различные сценки. Журналисты решили разобраться в ситуации и связались с мужем Лаймы Вайкуле Андреем Латковским.
Тот категорично прокомментировал слухи о конфликте двух артисток. "Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости", – цитирует мужа Лаймы Вайкуле сайт "Комсомольская правда".
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри и Лизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И тому есть причины. В 2018 году подруга Аллы Пугачевой заявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому что считает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушились на Лайму Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ее слова были неверно поняты.
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