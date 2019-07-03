"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову

Рустам Солнцев советует Елене Темниковой не отрицать связь с Ольгой Серябкиной, а извлечь пользу из раздутого скандала. Шоумен уверен, что это добавит хоть немного красок ее бесцветному творчеству.

Скандал вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и их продюсера Максима Фадеева разгорелся после заявлений Елены Темниковой. Певица заявила, что у Фадеева был тайный роман с Ольгой Серябкиной. Серябкина, в свою очередь, откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой – заявила, что они с Еленой жили вместе. Последняя теперь грозится подать в суд за клевету. Хотя Рустам Солнцев не понимает, зачем Елена опровергает заявления Ольги.

"Я только за – обожаю, когда красивые, нехудые девчонки между собой там что-то... Но Темникова встала в позу, бьет копытом и роет землю: ничего не было, все ложь – доказывает она ошалевшей публике. По мне, так она это делает зря. Объясню, почему.

Посмотрев на творчество Темниковой как певицы, пустившейся в одиночное плавание, я могу сказать, что все это, конечно, ни о чем. Накрутка в соцсетях видна. Накрученные просмотры в YouTube – предполагаю, что они есть, скорее всего, я прав – а также покупки ее треков на iTunes свидетельствуют о том, что певица она аховая. Песни ее тыренные, и доказательств тому – легион. Музыка – то там заимствование, то сям. Ручки шаловливые, так и хочется чего-нибудь спереть", – высказывает Солнцев свое мнение о произведениях певицы.

По словам Солнцева, Темникова проигрывает в пиаре той же Бузовой – и при этом ей хочется достичь такой же популярности. А тут Серябкина дает ей отличный инфоповод - бери и пользуйся! Вместо этого нуднейшая Темникова встала в позу – "ничего не было", вплоть до суда.

"Милочка, ты в своем уме? Ты должна этим воспользоваться! Ты молчи пока что, молчи. Не надо говорить, что ничего не было – это хоть маленькую красочку добавляет к тому черно-белому, что у тебя есть. А так ты вообще – книжечка без картинок. И твои последние концерты об этом просто кричат – людей мало и они недовольны", – обратился к Елене Темниковой Рустам Солнцев.

Шоумен рекомендует Елене Темниковой перестать изображать из себя святошу. И предстать перед народом в роли "сексуальной развратницы и любительницы однополого секса". Солнцев уверен, что это пойдет артистке на пользу.