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Суббота 13 июня

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Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами

Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами
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Пока избалованные олигархи и звезды шоу-бизнеса выкладывают миллионы за перелет до островов Индийского океана, опытные туристы штурмуют секретную локацию в России, где вода прозрачнее, чем в бассейне, а песок ослепляет своей белизной.

Хватит копить на Мальдивы, отказывая себе во всем. На карте нашей страны нашлось место, которое заставит вас поверить в чудо. Речь идет о знаменитой косе Беляус в Крыму — десяти километрах абсолютного восторга, которые местные жители и бывалые путешественники уже давно окрестили "русскими Мальдивами".

Здесь нет толп навязчивых торговцев кукурузой и грохочущей музыки из прибрежных кафе. Только бескрайняя лазурь, от которой режет глаза, и чистейший песок из измельченной ракушки. Главный козырь этого места — фантастический цвет воды. Благодаря отсутствию ила и глины море здесь приобретает тот самый пронзительный бирюзовый оттенок, за который в Мале просят сотни тысяч рублей.

Математика выгоды: считаем деньги

Давайте честно: отдых за рубежом сегодня бьет по карману так, что искры летят. Перелет на Мальдивы на двоих в среднем обойдется в 200-300 тысяч рублей, и это только начало трат. На Беляусе же вы получаете ту же картинку для соцсетей, но в три раза дешевле.

Простой расчет: уютный номер в гостевом доме или стильном отеле обойдется в 4-6 тысяч рублей в сутки. Для сравнения — захудалое бунгало на островах вытянет из вашего бюджета минимум 20-30 тысяч. Питание в местных кафе со свежайшими морепродуктами, крымскими овощами и фруктами — это еще одна статья экономии. Вы едите как короли, а платите как обычный турист в столовой Подмосковья.

Дикий отдых или лакшери-вайб?

Беляус — это место контрастов. Сюда можно приехать с палаткой и просыпаться под шум прибоя, чувствуя себя единственным человеком на планете. А можно выбрать комфортабельные эко-отели, которые растут здесь как грибы после дождя.

Для тех, кто ищет "перчинки" и экзотики, здесь тоже найдется занятие. Вдоль косы часто курсируют катера, предлагающие рыбалку в открытом море или прогулки к затонувшим кораблям. А если повезет, к самому берегу приплывают дельфины — они здесь чувствуют себя хозяевами и совершенно не боятся людей. Фотографии с этими красавцами соберут тысячи лайков, а ваши друзья ни за что не поверят, что вы не в тропиках.

Как добраться до мечты

Путь в рай начинается из Симферополя. От столицы Крыма до Беляуса — около 140 километров живописной дороги. Лучше всего арендовать автомобиль, чтобы иметь возможность исследовать окрестности, ведь рядом находится еще одно чудо — мыс Тарханкут с его отвесными скалами и Чашей Любви.

Важный совет от редакции: бронировать жилье на Беляусе стоит заранее. Слава о "русских Мальдивах" разлетается со скоростью лесного пожара, и в разгар сезона свободных мест может просто не оказаться.

Шоу-бизнес в Telegram

13 июня 2026, 18:02
Фото: magnific.com
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