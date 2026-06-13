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Суббота 13 июня

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Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы

Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы
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Сбежавший из России юморист Максим Галкин*, кажется, окончательно сжег мосты, превратившись в штатного тамаду для украинских олигархов и рискуя сменить роскошные заграничные виллы на суровые казенные нары.

Максим Галкин*, некогда собиравший аншлаги в Кремле, теперь довольствуется ролью затейника на закрытых вечеринках украинского "хай-сосайти". Артист, отчаянно пытающийся сохранить привычный уровень доходов, нашел новую золотую жилу: он стал любимым ведущим на праздниках украинской элиты. Свадьбы, юбилеи, корпоративы — Галкин* готов петь и плясать под любую дудку, лишь бы платили.

Совсем недавно комик "засветился" на дне рождения обладательницы титула "Мисс Украина — 2019" Маргариты Паши. Модель, известная своими неоднозначными высказываниями, праздновала с размахом, а Галкин* усердно отрабатывал гонорар. До этого он развлекал гостей на свадьбе украинского IT-магната Ника Ломиа. Что характерно, несмотря на демонстративное изучение украинской мовы, всю церемонию Максим вел на чистом русском языке. Видимо, за 10 миллионов рублей, которые, по слухам, упали на его счет, принципы отходят на второй план.

От штрафов до реального срока

Однако за сытую жизнь в эмиграции придется платить не только репутацией, но и свободой. Пока Галкин* заигрывает с украинской аудиторией, российские правоохранители внимательно изучают его "творчество". Именитый юрист Иван Соловьев в беседе с прессой подчеркнул: шутки юмориста давно вышли за рамки дозволенного.

"Он видит украинцев в качестве своих основных зрителей, поэтому старательно вымарывает из себя все российское. Но проблема не в языке, а в содержании. На своих выступлениях он открыто поливает грязью нашу страну, президента и государственные символы. Это уже не юмор, это возбуждение ненависти и вражды", — отмечает эксперт.

Для начала артисту светит административка: штрафы до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток. Но это лишь "цветочки". Если Галкин* не угомонится, в дело вступит тяжелая артиллерия — уголовная статья 282 УК РФ.

Пять лет колонии: реальная перспектива

За унижение человеческого достоинства и разжигание вражды в интернете Максим* может получить от двух до пяти лет реального лишения свободы. Юристы предупреждают: дело может быть возбуждено заочно. И тогда возвращение в родные пенаты обернется для комика мгновенным арестом прямо у трапа самолета. Дорога домой будет закрыта навсегда, а статус "невозвращенца"станет официальным.

Закат империи юмора: пустые залы и позорные штрафы

Пока Галкин* грезит о мировом признании, реальность наносит удар за ударом. Турне по США сорвалось, в Таиланде и на Бали концерты отменили без объяснения причин, а в ОАЭ и вовсе выписали штраф в 2,4 миллиона рублей за антироссийские лозунги и закрыли въезд.

Даже в Европе, где, казалось бы, аудитория должна быть лояльной, начались проблемы. В Германии залы заполняются лишь наполовину, и то благодаря массовым закупкам билетов украинскими организациями. Зрители жалуются на однообразие и "плоские" шутки, а некоторые и вовсе требуют вернуть деньги прямо посреди выступления.

Финальным аккордом стал скандал в Израиле, где Галкин* во время концерта накрыл израильский флаг украинским. Местные власти шутку не оценили: осквернение государственного символа может стоить ему еще трех лет тюрьмы, но уже по израильским законам. Кажется, петля вокруг «звездного» беглеца затягивается со всех сторон, и статус востребованного артиста стремительно меняется на статус фигуранта уголовных дел в нескольких странах мира.

* признан в РФ иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

13 июня 2026, 15:30
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"АиФ"✓ Надежный источник

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Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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