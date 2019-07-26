"Петь не перестану!": Бузова рассказала о жизни после нового замужества

Ольга Бузова везла на фестиваль в Баку несколько чемоданов с нарядами. Звезда "Дома-2" блистает на грандиозном шоу "Жара", поэтому шила наряды, продумывала образы до мелочей. С певицей и телеведущей за кулисами праздника встретился корреспондент "Дни.ру".

"Люди часто обсуждают мои наряды, думают, что нарочно провоцирую, но, поверьте, я никогда ничего специально не делаю, – уверяет Бузова. – Живу так, как велят сердце и совесть. Каждый мой выход к публике сопровождается мыслю и посылом, это мой мэсседж. Например, когда на одной музыкальной премии я появилась с верблюдами, то хотела сказать, что мне плевать на все, что говорят и пишут про меня – я иду своей дорогой".

"К появлению на публике я готовлюсь капитально – это моя жизнь, и хочу проживать ее на 100 процентов, – продолжает Ольга. – Например, для "Жары" я продумывала образы для красной дорожки, для выступления, для пресс-конференции, для afterparty и пост- afterparty, неизвестно же, чем и когда оно закончится!"

Звезда "Дома-2" и ее смелые, порой дерзкие наряды, очень нравятся мужчинам. При этом сама она пока одинока, и все силы отдает творчеству. "Страна упорно хочет выдать меня замуж и все надеются, что я стану после этого петь меньше, но ошибаются – я тогда петь буду о любви, а не о ее отсутствии!" – заверила Бузова.

"В любом случае, – продолжает артистка, – инициативу должны проявлять мужчины, а многие из них сейчас расслабились, и виноваты в этом женщины, которые сразу всю душу открывают нараспашку, сразу целиком готовы себя дарить, поэтому у молодого человека пропадает всякое желание ухаживать. Я не такая! Я пропагандирую женское достоинство и всегда учу девочек: "Позвольте мужчинам бороться за вас!"