Пойманной на вранье Бузовой указали ее место

Ольга Бузова обманула россиян. Заявление телеведущей о "последнем концерте" огорчило лишь немногих – большинство меломанов успели выразить свою радость по поводу завершения ее певческой карьеры. Обижаться на негатив звезде не стоит – она в самом деле не выдерживает сравнения с настоящими артистами.

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