Пойманной на вранье Бузовой указали ее место

Ольга Бузова достигла впечатляющих успехов в шоу-бизнесе, обойдя по популярности в соцсетях многих российских исполнителей. Однако это показатель не певческого, а, скорее, предпринимательского таланта телеведущей. Свидетельство тому – оценка специалистов, которые вручили премию МУЗ ТВ не Бузовой, а Полине Гагариной, напомнила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.
"На мой взгляд, Ольга не получила свою тарелку вполне заслуженно. Как вообще можно ставить на одну чашу весов Бузову и Гагарину? Тут скорее нужно обижаться Полине. Невозможно сравнивать сильный голос Гагариной, занявшей призовое место на Евровидении, с автотюном от Бузовой", – сказала эксперт "Дням.Ру".
При этом Николаева не отрицает наличия предпринимательской жилки у Ольги Бузовой. "Оля молодец – трудится как никто, зарабатывает деньги и радует своих поклонников. Но все-таки нельзя рассматривать ее песни как искусство и ставить наравне с действительно стоящими исполнителями. А свою долю популярности она и так поймала", – заключила стилист.
Напомним, Ольга Бузова накануне пригласила поклонников на "последний концерт". Опубликованный в Instagram пост вызвал бурную реакцию в Сети. Преданные поклонники бывшей ведущей "Дома-2" в соцсетях стенали, рыдали и посыпали головы пеплом, не представляя жизни без Олиных песен. При этом большинство пользователей так же бурно выражали радость по поводу того, что Бузова, наконец, уйдет со сцены.
Мать Ольги Бузовой внесла ясность в ситуацию. Оказывается, поющая ведущая имела в виду, что в ноябре состоится последний концерт нынешней программы – "Под звуки поцелуев". А потом артистка начнет работать над новым проектом.
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