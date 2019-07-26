Ставшая матерью-одиночкой дочь Стриженовой заливает горе литрами алкоголя

Документальный фильм "Прошло три года" – история матери-одиночки Саши, ее детей и мужчин, снятая с натуралистичной откровенностью и невероятным погружением в мир героини, которые всегда отличали стиль Расторгуева.
Мы встречаем главную героиню Сашу побитой жизнью, в захламленном и неопрятном деревенском доме где-то в Подмосковье вместе с мужем, с которым они грязно ругаются в присутствии малолетнего сына Ильи. Саша курит, пьет и бесконечно страдает от нехватки любви и от того, что ее никто не может понять. Спустя три года зритель вновь видит ее жизнь – в другом месте, с другим мужчиной и с новым ребенком, но примерно в тех же обстоятельствах.
Боль, несовершенство, брошенность – любимые темы Расторгуева, которые он исследовал в своих фильмах – преломляются в этой истории.
О работе над фильмом рассказала сценарист Сусанна Баранжиева: "Саша Стриженова пришла на кастинг в документальный проект Первого канала "Это я". И первый же материал, снятый ею из собственной жизни просто на телефон, был поразительным по открытости и свободе. Расторгуев с одного взгляда уловил – перед нами героиня Реальности. Горючая смесь перед нами, а не семья. Взрыв в любой момент! А жизнь аж сочится с экрана. Расторгуев рассчитывал, что из истории Саши Стриженовой получится многосерийная картина. "Прошло три года" он монтировал даже во время нашей командировки в Дудинку в мае прошлого года, в перерывах между съемками".
Напомним, Александр Расторгуев был убит год назад, в ночь на 31 июля 2018 года, в Центральноафриканской республике во время работы над документальным расследованием.
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