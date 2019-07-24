"Слава Богу, ты заткнешься!": Бузова пригласила на прощальный концерт

Ольга Бузова любит традиции – как утверждает поющая ведущая, они объединяют. Певицу с поклонниками должна объединить, по ее замыслу, традиция больших сольных концертов звезды. И Бузова решила ее не нарушать.
"14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось – ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где все начиналось, там ,где мы впервые встретились с вами, и пели все вместе хором... при полном #soldout – в самом центре Москвы...", – подписала Ольга Бузова опубликованную в ее Instagram афишу (орфография и пунктуация оригинала).
По словам телеведущей, фанаты очень просили ее об этом концерте – а их желание для Ольги Бузовой закон. Однако, судя по комментариям, подписчики пока не очень стремятся приобретать билеты на "шоу века". Некоторые из них с робкой надеждой спрашивают звезду – а почему концерт последний, ведь вроде все идет хорошо.
Вопросы пользователей Ольга Бузова игнорирует. Как, впрочем, и более откровенные высказывания на свой счет. "Слава Богу, ты заткнешься!", - пишет один из комментаторов. И никто из фолловеров ему почему-то не возразил.
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