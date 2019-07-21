Сестра нанесла удар в спину Бузовой

Анна Бузова решила стать певицей. Эксперты утверждают, что у нее гораздо больший потенциал, чем у Ольги – так что скоро она подвинет на сцене старую сестру.

Анна Бузова давно вынашивала мысль о певческой карьере – и теперь приступила к исполнению своих планов. Она записала в студии свою первую песню. Публика пока не слышала даже маленького отрывка из этого дебюта. Однако эксперты уверяют, что данные у Анны получше, чем у старшей сестры – и она затмит Ольгу.

Как известно, отношения между сестрами в последнее время довольно напряженные. Еще зимой, во время совместного отдыха за границей, Анна и Ольга Бузовы серьезно поругались. Позже родственницы даже отписались друг от друга в соцсетях. А Ольга проигнорировала несколько важных событий в жизни сестры – в частности, пропустила открытие нового салона красоты Анны.

Есть предположения, что Анна Бузова сознательно решила нанести удар по карьере сестры. Хотя сама она, комментируя ссору с Ольгой, утверждала, что пресса просто раздувает скандал из пустяковой ситуации. Тем не менее, соперничество Бузовых на сцене может окончательно поставить крест на их дружбе, пишет "7Дней".

У Анны Бузовой 27 июня был день рождения. Она отпраздновала его на острове Бали, в компании возлюбленного. Ольга на сей раз оставила свою сестру без подарка.