У победившего рак Рыбина слезает кожа

Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем. Виктор Рыбин, судя по всему, предостережения медиков пропустил мимо ушей.

Супруга артиста, певица Наталья Сенчукова опубликовала в личном Instagram видеозапись. В кадре Виктор Рыбин отдыхая на яхте, обращает внимание на проплывающий мимо теплоход.

"Ну что, хотите посмотреть, как корабль называется? Из прошлого сигнал. Кто не знает, кто такой Ленин..." – отмечает солист группы "Дюна". В это время слышатся детские голоса. Певец поясняет, что это Владимир Ильич, который очень любил детей.

Пользователи Сети обратили внимание, что у Виктора Рыбина сильно обгорело лицо. Кое-где кожа начала шелушиться и слезать. Встревоженные поклонники принялись распекать знаменитостей за беспечность, отмечая, что с таким серьезным диагнозом находиться под палящим солнцем опасно.

"Слушайте. Ну вы что, опять загораете на солнце? Вы даете,друзья😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "опять загораем?", "Виктор, берегите себя! Аккуратнее с солнцем!", "У Виктора нос "подгорел" 😏", "Будьте осторожны, вы нам очень нужны здоровенькие 🤗🤗🤗💗💗", – написали интернет-пользователи.

Не так давно Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что много лет боролись с онкологией. В разное время звездам поставили диагноз "базально-клеточный рак кожи". К счастью, недуг удалось победить. Артисты прошли курс лучевой терапии.