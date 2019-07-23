Неугомонная Ольга Бузова похвасталась новой песней

Накануне артистка опубликовала пост в Instagram. На записи звезда танцует под свою новую песню.
Она рассказала, что композиция уже записана, остались некоторые нюансы – мастеринг и сведение. А также попросила поклонников помочь придумать подходящее название.
Припев, вероятно, будущего хита звучит так: "А ты испугался, от меня отписался./ Из друзей удалился – даже не извинился./ Ты отлайкал все фотки даже без обработки,/ Даже без фотошопа. Вот такая вот ..."
Фолловеры в восторге и от песни, и от танца Ольги. "Зашло! В летние хиты!", "Блин, иду в шесть утра, напевая ее!", "Это бомба! Полдня слушала!", "Просто хит, Оль. Что ты делаешь со мной? На повторе теперь!" – написали фанаты.
"Остановите планету! Я хочу слушать это на повторе!" – призналась восхищенная подписчица.
Злопыхатели, как обычно, не удержались и оставили Бузовой неприятные комментарии. "Ты не певица – петь так не годится!" – высказалась одна из них.
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