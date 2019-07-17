Разозлившаяся Виктория Боня встала грудью за дочь

На этот раз звезда выложила не снимок, а видео, ее дитя уверенно сидит в седле на лошади. Кроме того Анджелина умудряется болтать сразу на двух языках – русском и английском. На записи она перечисляет клички всех своих питомцев, а также рассказывает маме, что скакала галопом без рук.
"Не знаю, что и делать с ее этим увлечением! Это единственное, что мне не под силу, ездить верхом! Энджи с двух лет болеет лошадьми. Видимо, это гены!", – поделилась переживаниями телеведущая.
Фанаты были очарованы крохой и ее талантами. "Какая же она прелесть!", "Шикарный ребенок! Неизбалованный, и я восхищаюсь ее способностью переключать языковые коды! Браво!", "Обожаю эту девчонку! Воспитанная, красивая, умная, харизматичная. С душой! Обожаю!, "Куколка маленькая на лошади! Настоящий ангелочек!", – высказывались восхищенные пользователи Сети.
"Какая у вас смелая дочь!", – не скрывала удивления поклонница.
Но нашлись и те, кто умудрился влезть со своими непрошеными советами и раскритиковать маленькую наездницу. "Сводите дочку на тройку профессиональных занятий в нормальный клуб. Она ведь даже повод не умеет держать, потом так и будет ездить, как в деревне", – отметил злопыхатель.
Виктория моментально отреагировала на нападки в адрес дочери. "Не умничайте. Смешно, что вы сделали вывод, как она держит повод из видео, где она уже просто сидит и болтает. Думаю, она даже вас может научить, как держать поводья, и многому другому!", – парировала актриса.
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