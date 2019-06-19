61-летняя известная актриса станцевала без юбки
Звезда "Основного инстинкта" устроила танцы перед камерой в короткой полурасстегнутой рубашке. В 61 год актриса выглядит настолько молодо и привлекательно, что ее можно назвать одной из самых соблазнительных мировых знаменитостей.
Поклонники Шэрон Стоун осыпали ее комплиментами в комментариях к ролику. И это неудивительно, ведь фигура у роковой блондинки просто идеальна. Она обожает смелые образы и любит эпатировать публику.
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