Первый канал сообщил о кардинальных переменах после скандала в шоу "Голос.Дети"

Первый канал изменит систему голосования до начала нового сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба телекомпании. По словам представителей проекта, механизм выбора победителя будет усовершенствован. Подробности пока не раскрываются.

В апреле этого года вокруг программы разгорелся скандал. Зрители были недовольны результатами голосования в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети". Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова заняла первое место с большим отрывом, напоминает "Царьград".



После промежуточных результатов проверки итоги конкурса были аннулированы. Первый канал заново провел финал. Все участники были названы победителями. Каждый ребенок получил денежный приз в размере одного миллиона рублей, передает телеканал "360".