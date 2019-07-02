"Не позорьтесь!": Новикову просят не уподобляться семейке Шукшиных

Эстрадная звезда Клара Новикова пожаловалась журналистам, что родная дочь попросила ее съехать из квартиры у стен Кремля, чтобы в ней поселился внук. Мол, парень вырос и ему надо жить отдельно. Правда, не все люди пожалели юмористку.

"Свою жилплощадь в самом сердце столицы я отдала во временное пользование старшему внуку, – вздыхает Новикова. – Дочь сказала: мол, Лева вырос, и ему нужно отделиться. Пришлось пойти навстречу, а самой переехать в Серебряный бор. Но я почти не умею жить за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник"... А здесь все далеко". Она не знает, позволят ли наследники когда-нибудь вернуться ей обратно...

Многие люди считают, что Клара Новикова не права. "Радовалась бы, что съехала из загазованного центра на свежий воздух. Тем более в Серебряный бор", " Сама отдала квартиру внуку, а теперь ноет и придуривается. Если бы она не хотела, никто у нее против ее воли ничего бы не отобрал. Лицемерие зашкаливает!", "Клара сама виновата. Сыграть решила в добрую благородную бабушку, и тут же ей все не так! Разругаются в пух и прах и с дочей, и с внуком из-за лакомого кусочка пирожка! Скоро к Малахову пойдут позориться, как Шукшинихи и Шукшинята!", Клара Борисовна, зачем Вы позорите своих самых родных людей? Вы же сами лично добровольно с барского плеча отдали жилище внуку? А теперь получается, что 21-летний нахлебник лишил Вас жилья! Ну как же так-то? Разберитесь с дочерью. Пусть предоставят своему сыну жилье. Или идите и живите вместе с ним. Я думаю, что в квартире не 40 квадратных метров... А 100-200! Места хватит! Что же Вы так? С Шукшиной пример взяли? Та тоже детей и внуков ославила на весь белый свет!", – возмущаются поклонники.

Поклонники артистки боятся, что скоро она подобно членам семейки Шукшиных начнет шествие по ток-шоу, чтобы прилюдно делить наследство и выяснять отношения, трясти грязным бельем и оскорблять друг друга. Хотя этой роль для интеллигентной и скромной Клары совсем не подходит.