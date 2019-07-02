"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой

Британский актер присоединился к флэшмобу под названием Bottle Cap Challenge. Джейсон Стэтхэм стал одним из его участников наряду со многими звездами.

Суть в том, что необходимо при помощи удара ногой с разворота открыть крышку у бутылки. Эстафету запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру, передает Life.ru.

Джейсон Стэтхэм отлично справился с задачей, показав прекрасную растяжку и владение боевыми искусствами. Пост в Instagram с трюком Стэтхэма собрал множество комментариев.