"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой
Суть в том, что необходимо при помощи удара ногой с разворота открыть крышку у бутылки. Эстафету запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру, передает Life.ru.
Джейсон Стэтхэм отлично справился с задачей, показав прекрасную растяжку и владение боевыми искусствами. Пост в Instagram с трюком Стэтхэма собрал множество комментариев.
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