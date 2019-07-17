Отношения прописаны контрактом: Анфиса Чехова раскрыла подноготную отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк

В комментария на странице Леди Гаги, которая по слухам и стала яблоком раздора, идет настоящая война. Россияне не устают писать ей гадкие комментарии, причем не только простой народ, но и самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Чехова призналась, что внимательно следит за происходящим, читая буквально каждое высказывание в адрес разлучницы. Но не из плохих побуждений, а чтобы посмеяться от души. Она находит эту ситуацию крайне веселой, сообщает "Пятый канал".
"Поржать мы любим. Настоящий Comedy Club происходит", – отметила светская дива.
Далее актриса объясняет, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк, собственно, по контракту то с одним, то с другим существует", – высказалась Анфиса.
"Люди просто очень любят фантазировать", – смеется Чехова.
В конце знаменитая телезвезда добавила, что считает Купера хорошим парнем. Кроме того, и Леди Гагу, и Ирину Шейк она назвала прекрасными женщинами.
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