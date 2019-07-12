Серябкина попала в серьезное ДТП на чужом авто
Исполнительница стала первой гостьей нового Youtube-шоу "Нестрашный суд". Звезды в ней делятся своими грехами, а если отказываются откровенно говорить о них, то ведущий Александр Маленков звонит их друзьям, чтобы узнать правду.
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