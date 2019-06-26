Миддлтон страдает от неизлечимой болезни

Найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна.

По данным близких к королевской семье источников, жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Кейт Миддлтон очень плохо переносит езду в карете.

Примечательно, что от такой же болезни страдает королева Великобритании Елизавета II. Так, в 2018 году она рассказала, какой тяжелой для нее стала двухчасовая поездка в старинной карете во время коронации в 1953 году, сообщает Sunday Mirror.

Примечательно, что пока не существует способа побороть болезнь Кейт Миддлтон. Однако врачи активно работают над этой проблемой.

Медик Кадир Аршад из Имперского колледжа Лондона объяснил, что "самый эффективный препарат от заболевания вызывает сонливость. Из-за этого он не подходит для членов королевской семьи на публичных мероприятиях. При этом он заверил, что уже скоро будет создано более подходящее лекарство от болезни, которой страдает Кейт Миддлтон.

Как писали "Дни.ру", Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.